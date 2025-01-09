Тюмин Федор Федорович Около 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюмин Федор Федорович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1850, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Тюмин Федор Евдокимович11.11.1823 ст. г.р.
Мать
Тюмина (Поповкина) Лукерья ВасильевнаОколо 1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Тюмин Федор Евдокимович

Мать: Тюмина (Поповкина) Лукерья Васильевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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