Тюмин Федор Федорович
мужской, родился Около 1850, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецТюмин Федор Евдокимович11.11.1823 ст. г.р.
МатьТюмина (Поповкина) Лукерья ВасильевнаОколо 1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858