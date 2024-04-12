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Федор Петров

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1771 г.р.

Мать

Жена

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1832 г.р.
Вычислено 1849 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Иванов

Мать: Ирина Николаева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Елена Антонова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Елена Антонова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Григорий Федоров

Мать ребёнка: Елена Антонова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Федорова

Мать ребёнка: Елена Антонова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869
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