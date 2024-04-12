Федор Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр Иванов
Мать: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Елена Антонова
Упоминание
1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Елена Антонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Григорий Федоров
Мать ребёнка: Елена Антонова
Упоминание
1853
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Федорова
Мать ребёнка: Елена Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869