Комисарова Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
28.06.1907 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 28.06.1907 Чермы Павел Ефимович Чермы отец крестьянин Ефимий Фомич мать жена Анастасия Дмитриевна Чермы крестьянин Хрисанф Филиппович Гдов жена мещанина Александра Степа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно