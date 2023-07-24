Комисарова Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комисарова Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
28.06.1907 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 28.06.1907 Чермы Павел Ефимович Чермы отец крестьянин Ефимий Фомич мать жена Анастасия Дмитриевна Чермы крестьянин Хрисанф Филиппович Гдов жена мещанина Александра Степа... Показать все
Бракосочетание
До 1907

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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