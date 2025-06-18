Полякова (Смирнова) Иулиания Ивановна 01.03.1875 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Полякова (Смирнова) Иулиания Ивановна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 01.03.1875 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

умерла Неизвестно

Отец
Смирнов Иван Петрович1836 ст. г.р.
Мать
Смирнова (Алабина) Татьяна Алексеевна1851 ст. г.р.
Супруги
Поляков Николай ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Поляков Анатолий Николаевич22.02.1899 ст. г.р.
Поляков Аркадий Николаевич06.12.1900 ст. г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1875 ст.

Отец: Смирнов Иван Петрович

Мать: Смирнова (Алабина) Татьяна Алексеевна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-QV34?lang=ru

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Николай Иванович

Крещение
02.03.1875 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Николаевская церковь Восприемники: ефремовский купеческий сын Николай Петров Смирнов и отставного надворного советника Александра Михайлова Покровского дочь девица Мария Александрова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-QV34?lang=ru

Рождение ребёнка
22.02.1899 ст.

Сын: Поляков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай Иванович

Тульская губерния, плёнка 2038692, стр. 801

Рождение ребёнка
06.12.1900 ст.

Сын: Поляков Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай Иванович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-NRPF?cat=752387&i=837

Рождение ребёнка
07.01.1903 ст.

Дочь: (Полякова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Иванович

Тульская губерния, плёнка 2008761, стр. 710

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.