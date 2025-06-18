Полякова (Смирнова) Иулиания Ивановна
женский, родилась 01.03.1875 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
умерла Неизвестно
ОтецСмирнов Иван Петрович1836 ст. г.р.
МатьСмирнова (Алабина) Татьяна Алексеевна1851 ст. г.р.
Супруги
Поляков Николай ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Поляков Анатолий Николаевич22.02.1899 ст. г.р.
Поляков Аркадий Николаевич06.12.1900 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1875 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
02.03.1875 ст.
Рождение ребёнка
22.02.1899 ст.
Сын: Поляков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Поляков Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.12.1900 ст.
Сын: Поляков Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Поляков Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1903 ст.
Дочь: (Полякова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Иванович
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-QV34?lang=ru