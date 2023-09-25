Штаненко Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтаненко Василий Иванович

Штаненко Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штаненко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1971

Сын: Штаненко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Штаненко Вера Сергеевна

Черкасское Поречное, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.02.1977

Сын: Штаненко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Штаненко Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганешина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Штаненко Вера Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close