Штаненко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Штаненко Иван
Рождение ребёнка
28.09.1971
Сын: Штаненко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Штаненко Вера Сергеевна
Черкасское Поречное, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.02.1977
Сын: Штаненко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Штаненко Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганешина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Штаненко Вера Сергеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург