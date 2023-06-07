Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Прасковья Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Семенов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Степанида Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Семенов
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Агафья Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Семенов
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Феофилакт Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Семенов
Смерть
Неизвестно
Московская область, Егорьевский район, Михали (Коломенский уезд, д. Михалева)