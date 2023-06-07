Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Васильева

Дарья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Прасковья Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Семенов

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Степанида Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Семенов

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Агафья Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Семенов

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Феофилакт Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Семенов

Михали, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Михали, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Михали (Коломенский уезд, д. Михалева)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close