Обухова Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Елизавета Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1899

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Обухов Александр Александрович

Отец ребёнка: Обухов Александр Александрович

Рождение ребёнка
?.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Александр Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1969
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