Обухова Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1899
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Обухов Александр Александрович
Отец ребёнка: Обухов Александр Александрович
Рождение ребёнка
?.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обухов Александр Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1969