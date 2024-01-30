Поливин Анисий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Поливина Ксенья Кировна?
Рождение ребёнка
1926
Сын: Поливин Василий Анисимович
Мать ребёнка: Поливина Ксенья Кировна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: дочь
Мать ребёнка: Поливина Ксенья Кировна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливин Степан
Мать ребёнка: Поливина Ксенья Кировна?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поливина Ксенья Кировна?