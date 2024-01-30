Поливин Анисий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливин Анисий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Поливин Иван Анисимович

Мать ребёнка: Поливина Ксенья Кировна?

Рождение ребёнка
1926

Сын: Поливин Василий Анисимович

Мать ребёнка: Поливина Ксенья Кировна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь

Мать ребёнка: Поливина Ксенья Кировна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливин Степан

Мать ребёнка: Поливина Ксенья Кировна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливина Ксенья Кировна?

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