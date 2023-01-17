Агафия Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Аверкиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Между 1739 и 1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Фирсович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фирсович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фирсович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фирсович

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1739 и 1740
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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