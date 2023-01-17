Агафия Аверкиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиМежду 1739 и 1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Фирсович
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фирсович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фирсович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фирсович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1739 и 1740