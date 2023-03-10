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Лев Федоров
Лев Федоров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1789
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Федор Иванов
1771 г.р.
Мать
Мать Федоров
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец:
Федор Иванов
Мать:
Мать Федоров
Смерть
Неизвестно
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