Felzien Ernest Christian Friedrich 03.03.1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Felzien Ernest Christian Friedrich

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 03.03.1828, Holzendorf

умер 11.01.1886, Kenesaw, Adams, Nebraska, USA

Супруги
(Kortz) Christina Auguste12.07.1842 г.р.
Дети
Felzien Ernest Adam15.07.1860 г.р.
Felzien Adam Fred04.10.1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1859

Жена: (Kortz) Christina Auguste

Illinois, United States

Рождение ребёнка
15.07.1860

Сын: Felzien Ernest Adam

Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste

Blue Island, Cook, Illinois, USA

Рождение ребёнка
04.10.1862

Сын: Felzien Adam Fred

Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste

Blue Island, Cook, Illinois, USA

Рождение ребёнка
14.05.1865

Сын: Felzien Gustav J.C.

Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste

Blue Island, Cook, Illinois, USA

Рождение ребёнка
1867

Сын: Felzien John

Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste

Blue Island, Cook, Illinois, USA

Рождение ребёнка
15.05.1869

Дочь: Roll (Felzien) Caroline Katherine

Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste

Blue Island, Cook, Illinois, USA

Рождение ребёнка
25.02.1872

Дочь: Einspahr (Felzien) Louisa Anna Hannah

Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste

Blue Island, Cook, Illinois, USA

Рождение ребёнка
13.10.1874

Сын: Felzien Andrew Rudolph

Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste

Blue Island, Cook, Illinois, USA

Рождение ребёнка
11.03.1878

Дочь: (Felzien) Fredrieka

Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste

Blue Island, Cook, Illinois, USA

Рождение ребёнка
31.10.1879

Сын: Felzien William Edward Martin

Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste

Blue Island, Cook, Illinois, USA

Рождение ребёнка
16.09.1882

Сын: Felzien Otto Henry Charles

Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste

Kenesaw, Adams, Nebraska, USA

Смерть
11.01.1886
Kenesaw, Adams, Nebraska, USA

Похороны
14.01.1886
Adams, Nebraska, USA

Рождение ребёнка
10.06.1886

Сын: Felzien Emil Peter Fredrick

Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste

Kenesaw, Adams, Nebraska, USA

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