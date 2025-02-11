Felzien Ernest Christian Friedrich
мужской, родился 03.03.1828, Holzendorf
умер 11.01.1886, Kenesaw, Adams, Nebraska, USA
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Felzien Ernest Adam
Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste
Сын: Felzien Adam Fred
Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste
Сын: Felzien Gustav J.C.
Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste
Сын: Felzien John
Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste
Дочь: Roll (Felzien) Caroline Katherine
Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste
Дочь: Einspahr (Felzien) Louisa Anna Hannah
Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste
Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste
Дочь: (Felzien) Fredrieka
Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste
Сын: Felzien William Edward Martin
Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste
Сын: Felzien Otto Henry Charles
Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste
Сын: Felzien Emil Peter Fredrick
Мать ребёнка: (Kortz) Christina Auguste