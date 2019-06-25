Карташев (Мосель) Давид Маркович
Место рожденияРоссия, Запорожье
Дата рождения25.06.1902
Дата смерти03.06.1938
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1902
Отец: Мосель Марк (Мотель)
Мать: Мосель Татьяна (Эстер?)
Россия, Запорожье
Рождение ребёнка
21.06.1927
Дочь: Никитина Майя Викторовна
Мать ребёнка: Барац Раиса Семеновна
Украина, Харьков
Смерть
03.06.1938
СССР, Ростов на Дону
Причина смерти: Сталинские репрессии