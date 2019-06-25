Карташев (Мосель) Давид Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташев (Мосель) Давид Маркович

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Место рождения

Россия, Запорожье

Дата рождения

25.06.1902

Дата смерти

03.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1902

Отец: Мосель Марк (Мотель)

Мать: Мосель Татьяна (Эстер?)

Россия, Запорожье
Рождение ребёнка
21.06.1927

Дочь: Никитина Майя Викторовна

Мать ребёнка: Барац Раиса Семеновна

Украина, Харьков
Смерть
03.06.1938
СССР, Ростов на Дону
Причина смерти: Сталинские репрессии
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