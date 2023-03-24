Слободчуков Мартын Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободчуков Мартын Андреевич

Место рождения

Червоная Поляна

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слободчуков Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободчукова Мария Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.?.1895

Сын: Слободчуков Иоанн Мартынович

Мать ребёнка: Слободчукова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
15.09.1899

Дочь: (Слободчукова) Любовь Мартыновна

Мать ребёнка: Слободчукова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно

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