Слободчуков Мартын Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слободчуков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.?.1895
Сын: Слободчуков Иоанн Мартынович
Мать ребёнка: Слободчукова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
15.09.1899
Дочь: (Слободчукова) Любовь Мартыновна
Мать ребёнка: Слободчукова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно