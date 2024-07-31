Соломония Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломония Сидоровна

Соломония Сидоровна

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Найденкова) Марья

Отец ребёнка: Найденков Лукьян

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Найденков Дорофей

Отец ребёнка: Найденков Лукьян

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Найденков Иван

Отец ребёнка: Найденков Лукьян

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.