Соломония Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Найденкова) Марья
Отец ребёнка: Найденков Лукьян
Рождение ребёнка
1851
Сын: Найденков Дорофей
Отец ребёнка: Найденков Лукьян
Рождение ребёнка
1857
Сын: Найденков Иван
Отец ребёнка: Найденков Лукьян
Смерть
Неизвестно