Смоленский Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоленский Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1953

Дата смерти

31.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1953

Отец: Смоленский Дмитрий Николаевич

Мать: Смоленская (Громеко) Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
15.12.1975

Сын: Смоленский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Смоленская (Шушпанова) Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
11.02.1979

Сын: Смоленский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Смоленская (Шушпанова) Ольга Константиновна

Смерть
31.03.2004

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