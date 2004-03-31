Смоленский Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1953
Дата смерти31.03.2004
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1953
Рождение ребёнка
15.12.1975
Сын: Смоленский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Смоленская (Шушпанова) Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
11.02.1979
Сын: Смоленский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Смоленская (Шушпанова) Ольга Константиновна
Смерть
31.03.2004