Ларина Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Александра Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1881

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Ларин Тимофей Николаевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.03.1883

Дочь: Дария Тимофеевна

Отец ребёнка: Ларин Тимофей Николаевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Ларин Тимофей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Тимофей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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