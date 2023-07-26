Гримм Константин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гримм Константин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Гримм Владимир Александрович

Мать: Канова (Канова) Таисия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гримм Александр Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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