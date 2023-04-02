Цыренова Дулма Балдандоржиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыренова Дулма Балдандоржиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1975

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности
2008 г.р.

Добавил:

ЭЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1975

Отец: Батоев Балдандоржи

Мать: Гыпылова Тамара

Рождение ребёнка
12.04.1998

Сын: Цыренов Аюр Цыденжапович

Отец ребёнка: Цыренов Цыденжаб Дамбаевич

Рождение ребёнка
20.12.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыренов Цыденжаб Дамбаевич

Узон, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.10.2008

Дочь: Цыренова Аяна Цыденжаповна

Отец ребёнка: Цыренов Цыденжаб Дамбаевич

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