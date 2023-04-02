Цыренова Дулма Балдандоржиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1975
Отец: Батоев Балдандоржи
Мать: Гыпылова Тамара
Рождение ребёнка
12.04.1998
Отец ребёнка: Цыренов Цыденжаб Дамбаевич
Рождение ребёнка
20.12.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыренов Цыденжаб Дамбаевич
Узон, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.10.2008
Дочь: Цыренова Аяна Цыденжаповна
Отец ребёнка: Цыренов Цыденжаб Дамбаевич