Суровцов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1876 по 1899
Диакон Михаило-Архангельской Моломской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Суровцов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Сын Александра Суровцова, диакона Михаило-Архангельской Моломской церкви Никольского уезда.
Смерть
Неизвестно