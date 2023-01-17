Суровцов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1876 по 1899
Шадрино, Опаринский муниципальный район, Кировская область
Диакон Михаило-Архангельской Моломской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Суровцов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Шадрино, Опаринский муниципальный район, Кировская область
Сын Александра Суровцова, диакона Михаило-Архангельской Моломской церкви Никольского уезда.
Смерть
Неизвестно
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