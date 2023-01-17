Резникова ’Зеленская Ольга Гавриловна (Гаврииловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резникова ’Зеленская Ольга Гавриловна (Гаврииловна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1945

Сын: Резников Григорий Семенович

Отец ребёнка: Резников Семен `Симха Гершович (Гершонович)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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