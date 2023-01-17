Резникова ’Зеленская Ольга Гавриловна (Гаврииловна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1945
Сын: Резников Григорий Семенович
Отец ребёнка: Резников Семен `Симха Гершович (Гершонович)
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно