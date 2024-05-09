Джежора Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джежора Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джежора Александр Михайлович

Мать ребёнка: Джежора Клавдия

Рождение ребёнка
21.01.1958

Дочь: Новикова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Джежора Клавдия

Рождение ребёнка
15.08.1963

Дочь: Сироткина Алла Михайловна

Мать ребёнка: Джежора Клавдия

Смерть
Неизвестно

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