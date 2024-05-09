Джежора Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джежора Александр Михайлович
Мать ребёнка: Джежора Клавдия
Рождение ребёнка
21.01.1958
Дочь: Новикова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Джежора Клавдия
Рождение ребёнка
15.08.1963
Дочь: Сироткина Алла Михайловна
Мать ребёнка: Джежора Клавдия
Смерть
Неизвестно