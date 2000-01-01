Першакова (Юрлова) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1914
Дата смерти17.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1936
Сын: Першаков Юрий Александрович
Отец ребёнка: Першаков Александр Федорович
Рождение ребёнка
16.08.1941
Дочь: Илиева Генриетта Александровна
Отец ребёнка: Першаков Александр Федорович
Смерть
17.01.1992