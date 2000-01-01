Першакова (Юрлова) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першакова (Юрлова) Антонина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1914

Дата смерти

17.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1936

Сын: Першаков Юрий Александрович

Отец ребёнка: Першаков Александр Федорович

Рождение ребёнка
16.08.1941

Дочь: Илиева Генриетта Александровна

Отец ребёнка: Першаков Александр Федорович

Смерть
17.01.1992
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