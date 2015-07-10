Копоплев Егор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копоплев Егор Евгеньевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.07.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.2015

Отец: Копоплев Евгений Александрович

Мать: Жукова Екатерина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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