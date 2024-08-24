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Тамбовцев Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чепурина (Тамбовцева) Анна Павловна

Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамбовцев Александр Павлович

Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамбовцев Сергей Павлович

Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамбовцев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамбовцев Иван Павлович

Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцева Прасковья

Рождение ребёнка
27.11.1882

Сын: Тамбовцев Иван Павлович

Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья

Смерть
1905

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