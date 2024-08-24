Тамбовцев Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чепурина (Тамбовцева) Анна Павловна
Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамбовцев Александр Павлович
Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамбовцев Сергей Павлович
Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамбовцев Михаил Павлович
Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамбовцева Прасковья
Рождение ребёнка
27.11.1882
Мать ребёнка: Тамбовцева Прасковья
Смерть
1905