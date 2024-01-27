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Константинов Виктор Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1989

Отец: Константинов Валерий Валентинович

Мать: Константинова Галина Николаевна

Бракосочетание
17.01.2018

Жена: Константинова Арианна Ивановна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.07.2018

Сын: Константинов Александр Викторович

Мать ребёнка: Константинова Арианна Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.2020

Дочь: Константинова Аделина Викторовна

Мать ребёнка: Константинова Арианна Ивановна

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