Буйновский Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйновский Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Около 1916 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Селезнев Василий Спиридонович

Мать: Зоя

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2014
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