Буйновский Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Селезнев Василий Спиридонович
Мать: Зоя
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2014