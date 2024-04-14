Маркелова (Вершинина) Степанида Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маркелов Яков Иванович
Бракосочетание
24.05.1874
Рождение ребёнка
21.06.1875
Дочь: (Маркелова) Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Маркелов Яков Иванович
Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
24.11.1877
Дочь: (Маркелова) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Маркелов Яков Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1881
Отец ребёнка: Маркелов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно