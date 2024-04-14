Маркелова (Вершинина) Степанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелова (Вершинина) Степанида Алексеевна

Место рождения

Хевроньино, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Вершинин Алексей Никитич

Мать: Вершинина (Савичева) Екатерина Кирилловна

Хевроньино, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Маркелов Яков Иванович

Бракосочетание
24.05.1874

Муж: Маркелов Яков Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1875

Дочь: (Маркелова) Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Маркелов Яков Иванович

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
24.11.1877

Дочь: (Маркелова) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Маркелов Яков Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1881

Сын: Маркелов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Маркелов Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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