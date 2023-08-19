Ведников Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведников Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведникова Неизвестно

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мошкина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ведникова Неизвестно

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ведников Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ведникова Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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