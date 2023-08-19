Ведников Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ведникова Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мошкина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ведникова Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ведников Василий Васильевич
Мать ребёнка: Ведникова Неизвестно
Смерть
Неизвестно