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Шардина Александра Дмитриевна
Шардина Александра Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шардин Дмитрий Владимирович
Мать
Шардина (Сошникова) Юлия Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шардин Дмитрий Владимирович
Мать:
Шардина Юлия Александровна
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