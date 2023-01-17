(Кадочникова) Ефросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1915
Дочь: Кадочникова Стефанида Константиновна
Отец ребёнка: Кадочников Константин Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область