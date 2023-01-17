(Кадочникова) Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кадочникова) Ефросинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1915

Дочь: Кадочникова Стефанида Константиновна

Отец ребёнка: Кадочников Константин Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадочников Константин Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
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