Бастрыкин Тимофей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкин Тимофей Ефимович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Бастрыкин Ефим Ермилович

Мать: Бастрыкина Мария Васильевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Меланья Максимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Меланья Максимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Меланья Максимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бастрыкин Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Меланья Максимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бастрыкин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Меланья Максимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Бастрыкин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Меланья Максимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1831
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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