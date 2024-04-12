Бастрыкин Тимофей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Меланья Максимовна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Меланья Максимовна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Меланья Максимовна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бастрыкин Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Меланья Максимовна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бастрыкин Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Меланья Максимовна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Бастрыкин Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Меланья Максимовна
Смерть
1831