Лукин Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Дарья Игоревна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Дарья Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Дарья Игоревна

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