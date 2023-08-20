Лукин Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Дарья Игоревна
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Дарья Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Дарья Игоревна