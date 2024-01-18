Зубков Валентин Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубкова (Ярыгина) Лидия Георгиевна
Рождение ребёнка
17.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубкова (Ярыгина) Лидия Георгиевна