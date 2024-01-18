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Зубков Валентин Васильевич

Место рождения

Минино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

16.10.1939

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1939

Отец: Зубков Василий Михайлович

Мать: Зубкова (Шабалова) Александра Дмитриевна

Минино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова (Ярыгина) Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
05.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубкова (Ярыгина) Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
17.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубкова (Ярыгина) Лидия Георгиевна

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