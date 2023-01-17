Гуселетова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Гуселетов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Гуселетов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Акулина Петровна
Отец ребёнка: Гуселетов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Гуселетов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Гуселетов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Гуселетов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Гуселетов Прокопий Петрович
Отец ребёнка: Гуселетов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Харитинья Петровна
Отец ребёнка: Гуселетов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно