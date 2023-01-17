Гуселетова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гуселетов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Гуселетов Петр Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Акулина Петровна

Отец ребёнка: Гуселетов Петр Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Гуселетов Иван Петрович

Отец ребёнка: Гуселетов Петр Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Гуселетов Петр Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Гуселетов Петр Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Гуселетов Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Гуселетов Петр Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Харитинья Петровна

Отец ребёнка: Гуселетов Петр Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
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