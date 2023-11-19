Ганюшкин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти24.11.1991
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Ганюшкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татаровская (Ганюшкина) Валентина
Мать ребёнка: Ганюшкина (Бурукова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганюшкин Виктор
Мать ребёнка: Ганюшкина (Бурукова) Александра
Рождение ребёнка
29.10.1955
Сын: Ганюшкин Василий
Мать ребёнка: Ганюшкина (Бурукова) Александра
Смерть
24.11.1991