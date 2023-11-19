Ганюшкин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганюшкин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

24.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Ганюшкин Михаил

Мать: Ганюшкина (Бурукова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татаровская (Ганюшкина) Валентина

Мать ребёнка: Ганюшкина (Бурукова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганюшкин Виктор

Мать ребёнка: Ганюшкина (Бурукова) Александра

Рождение ребёнка
29.10.1955

Сын: Ганюшкин Василий

Мать ребёнка: Ганюшкина (Бурукова) Александра

Смерть
24.11.1991

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