Солодовников (Неизвестно) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Неизвестно) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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