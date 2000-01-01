Романова Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1872
Дата смерти17.07.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.11.1894
Рождение ребёнка
15.11.1895
Дочь: Романова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай Александрович
Рождение ребёнка
10.06.1897
Дочь: Романова Татьяна Николаенва
Отец ребёнка: Романов Николай Александрович
Рождение ребёнка
26.06.1899
Дочь: Романова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай Александрович
Рождение ребёнка
18.06.1901
Дочь: Романова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай Александрович
Рождение ребёнка
12.08.1904
Сын: Романов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Романов Николай Александрович
Смерть
17.07.1918