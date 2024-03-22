Анна Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
взята той же округи Ильиной сотни Богданова из деревни Малой Шудьи новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Авдотья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Алёна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Роман Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Григорьев
Смерть
Неизвестно