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Анна Иванова

Место рождения

Нижнее Асаново, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Около 1784 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Асаново, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
взята той же округи Ильиной сотни Богданова из деревни Малой Шудьи новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Авдотья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Алёна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Роман Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Григорьев

Смерть
Неизвестно
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