Рыбакова Матрена Конановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова Матрена Конановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Бурасов Федор Ильич

Отец ребёнка: Бурасов Илья Романович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Бурасова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Бурасов Илья Романович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Бурасова Алесандра

Отец ребёнка: Бурасов Илья Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурасов Илья Романович

Смерть
1925
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