Рыбакова Матрена Конановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бурасов Федор Ильич
Отец ребёнка: Бурасов Илья Романович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Бурасова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Бурасов Илья Романович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Бурасова Алесандра
Отец ребёнка: Бурасов Илья Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1925