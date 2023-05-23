Мотрохин Фёдор Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1756
Сын: Мотрохин Киприан Федорович
Мать ребёнка: Мотрохина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
31.10.1759
Сын: Мотрохин Гаврила Федорович
Мать ребёнка: Мотрохина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Мотрохина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мотрохин Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Мотрохин Кириян Федорович
Мать ребёнка: Мотрохина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Мотрохина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мотрохин Максим Федорович
Мать ребёнка: Мотрохина Анна Яковлевна
Смерть
1800
Юма, Свечинский муниципальный район, Кировская область