Мотрохин Фёдор Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотрохин Фёдор Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Мотрохин Тарасий Тихонович

Мать: Мотрохина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Мотрохин Киприан Федорович

Мать ребёнка: Мотрохина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
31.10.1759

Сын: Мотрохин Гаврила Федорович

Мать ребёнка: Мотрохина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Мотрохин Иона Федорович

Мать ребёнка: Мотрохина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мотрохин Тимофей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Мотрохин Кириян Федорович

Мать ребёнка: Мотрохина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Мотрохин Потап Федорович

Мать ребёнка: Мотрохина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Мотрохин Максим Федорович

Мать ребёнка: Мотрохина Анна Яковлевна

Смерть
1800
Юма, Свечинский муниципальный район, Кировская область
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