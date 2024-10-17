Дарья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Илья Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Алексей Феодотов
Бракосочетание
03.06.1832
Муж: Алексей Феодотов
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.10.1833
Сын: Аврамий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Феодотов
Рождение ребёнка
12.01.1840
Дочь: Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Феодотов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Феодор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Феодотов
Рождение ребёнка
04.07.1853
Сын: Гавриил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Феодотов
Смерть
Неизвестно