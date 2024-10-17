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Дарья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Илья Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Алексей Феодотов

Бракосочетание
03.06.1832

Муж: Алексей Феодотов

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.10.1833

Сын: Аврамий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Феодотов

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1840

Дочь: Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Феодотов

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Феодор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Феодотов

Рождение ребёнка
04.07.1853

Сын: Гавриил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Феодотов

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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