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Харланов Григорий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харланова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
06.11.1910

Дочь: Спесивцева (Харланова) Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Харланова Екатерина Филипповна

Верхний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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