Харланов Григорий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1910
Дочь: Спесивцева (Харланова) Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Харланова Екатерина Филипповна
Верхний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно