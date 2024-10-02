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Карагодина Евдокия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1879 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карагодин Григорий Петров

Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.

Дочь: Карагодина Агриппина Григорьева

Отец ребёнка: Карагодин Григорий Петров

Плеханово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.01.1905 ст.

Дочь: (Карагодина) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Карагодин Григорий Петров

Плеханово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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