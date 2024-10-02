Карагодина Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.
Дочь: Карагодина Агриппина Григорьева
Отец ребёнка: Карагодин Григорий Петров
Рождение ребёнка
20.01.1905 ст.
Дочь: (Карагодина) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Карагодин Григорий Петров
Смерть
Неизвестно