Лобанова Виктория Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Виктория Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2003

Отец: не указан

Мать: Перевезенцева Галина Анатольевна

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