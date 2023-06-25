Кондрашова (Чарышкина) Евдакия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Чарышкина) Евдакия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1933

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
06.03.1963

Дочь: Джафарова (Кондрашова) Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
21.10.1963

Дочь: Кондрашова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
23.01.1967

Дочь: Жаткина (Кондрашова) Тамара Григорьевич

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Степанович

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