Кондрашова (Чарышкина) Евдакия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
06.03.1963
Дочь: Джафарова (Кондрашова) Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
21.10.1963
Дочь: Кондрашова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
23.01.1967
Дочь: Жаткина (Кондрашова) Тамара Григорьевич
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Степанович