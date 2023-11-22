Катерина Степановна
Место рожденияЯранск
Дата рождения1723
Дата смертиМежду 1796 и 1810
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Степан
Яранск
Рождение ребёнка
1745
Сын: Симеон Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Яранск
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1766
Сын: Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Арина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Смерть
Между 1796 и 1810