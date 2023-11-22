Катерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Степановна

Место рождения

Яранск

Дата рождения

1723

Дата смерти

Между 1796 и 1810

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Степан

Мать: не указана

Яранск
Рождение ребёнка
1745

Сын: Симеон Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Яранск
Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Арина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Смерть
Между 1796 и 1810
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