Васса Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Григорий Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Васильев
Рождение ребёнка
1891
Сын: Федот Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Васильев
Рождение ребёнка
1893
Сын: Федор Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Васильев
Место жительства
Неизвестно
Д.СТАРОЕ ДУБЬЕ
Смерть
Неизвестно