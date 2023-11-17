Васса Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Григорий Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Васильев

Рождение ребёнка
1891

Сын: Федот Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Васильев

Рождение ребёнка
1893

Сын: Федор Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Васильев

Место жительства
Неизвестно
Д.СТАРОЕ ДУБЬЕ
Смерть
Неизвестно
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