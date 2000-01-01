Наталья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Осип Минеев

Мать: Фёкла Фомина

Смерть
Неизвестно
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