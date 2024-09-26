Иванова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Полина Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Иванов Антонин Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
01.12.1913

Сын: Иванов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Михайлович

Думино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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