Иванова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Полина Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Иванов Антонин Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
01.12.1913
Отец ребёнка: Иванов Николай Михайлович
Думино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно