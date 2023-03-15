Новиков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Сергей

Мать: Новикова (Кузавкова) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Варвара

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Варвара

Липицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Варвара

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Варвара

Смерть
Неизвестно

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