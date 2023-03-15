Новиков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Варвара
Рождение ребёнка
1953
Липицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1968
Смерть
Неизвестно